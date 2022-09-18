УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Зло лікується знищенням": вирішити "російське питання" можливо лише силою - Єрмак

18 вересня 2022, 13:36

Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно, підкреслив глава ОП.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак пропонує закінчити війну на полі бою / president.gov.ua

Вирішити питання з російською агресією проти України можливо лише силою, спроби домовлятися з РФ виглядають абсурдно.

Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вирішити російське питання можливо тільки силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно. Лише санкції і військова перевага. Визнання Росії державою-спонсором тероризму, далекобійні боєприпаси для РСЗВ, паритет в озброєнні і симетрична відповідь. Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - заявив Єрмак.

'Зло лікується знищенням': вирішити 'російське питання' можливо лише силою - Єрмак

Що передувало

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що Мексика, яка виступала проти введення санкцій проти РФ і надання Україні озброєння, на засіданні Генасамблеї ООН запропонує план по досягненню миру в Україні.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ цієї країни Марсело Ебрард запропонує план зі створення "Комітету з діалогу і миру", щоб домогтися негайного припинення бойових дій в Україні. За словами Обрадора, відповідна пропозиція спрямована на досягнення як мінімум п'ятирічного перемир'я, що має принести користь всім державам. Президент Мексики додав, що цей план повинен дозволити виграти час для врегулювання значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які впливають на людей у світі через війну в Україні.

Як зазначив Обрадор, планом передбачено залучити до роботи Комітету в якості посередників прем'єр-міністра Індії Нарендру моді, Папу Римського Франциска і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Обрадор сподівається, що це покладе початок прямим переговорам між лідерами України і Росії.

У свою чергу радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що пропозиція Мексики щодо досягнення миру в Україні є "російським планом".

Читайте ще:

Андрій Єрмак війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:36

"Зло лікується знищенням": вирішити "російське питання" можливо лише силою - Єрмак

13:18

Скандал навколо ексміністра Румунії: Україна відреагувала на заяву про "передачу своїх територій"Відео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 вересня 2022: Близнюкам - образи, Стрільцям - небезпечні спокуси, Рибам - сваркиВідео

12:59

Окупанти рахують втрати: по базі РФ у Сватовому завдали потужного ударуВідео

12:35

"Ми всі страшенно сумуємо за вами": принцеси Йоркські попрощалися з королевою Єлизаветою IIВідео

Реклама
12:25

Окупанти на Харківщині розстріляли з танка авто з медиками, які евакуйовували пацієнтів: 4 загиблихВідео

12:13

Путіну світить Гаага: Гіркін істерить через провали на фронті та чекає на революцію у РФВідео

11:59

В Україні випав перший сніг: у Мережі показали фото засніжених квітівВідео

11:34

Била коліном по голові: у Польщі місцева жителька побила двох 15-річних українок

11:26

Солістка KAZKA Олександра Зарицька розсекретила особу свого бойфрендаВідео

11:24

"Привезеш мені чиюсь голову": росіянки замовляють "трофеї" з війни - перехопленняВідео

10:56

Командування втекло, постачання перебите: Романенко описав катастрофу РФ на півдніВідео

10:28

"Змушували місцевих копати могили": Жданов сказав, військових якої бригади закатували окупанти під ІзюмомВідео

10:18

Різке збільшення числа ракетних ударів по Україні: у розвідці Британії назвали причинуВідео

09:42

Війна до 2030 року: Орбан осоромився заявою про втрату Україною територій - ЗМІВідео

09:34

"Осуд не зупинить геноцид": Литва закликала надати Україні танкиВідео

08:58

Україна фундаментально змінила сучасну війну: в НАТО вражені успіхами ЗСУВідео

08:47

Підрозділи РФ втратили від 50 до 90% особового складу, тікаючи з Харківщини – ГенштабВідео

08:28

Путін стрімко здуваєтьсяПогляд

08:26

Окупантам світить "котел" під Лиманом: ЗСУ розширюють свої позиції - ISWВідео

Реклама
08:11

"Чітко розуміємо, що робимо": спецоперація ЗСУ зі звільнення Харківщини вкладається в плани – ЗеленськийВідео

07:31

ЗСУ потопили російську баржу, битком набиту військовою технікоюВідео

07:05

Навіщо класти аспірин у пральну машину: "одним ударом" вирішить дві проблеми

06:19

Де Росія, там і концтабірПогляд

05:00

Армія України може влаштувати блокаду Херсона, військам РФ буде нікуди відступати – експертВідео

04:40

Складна воєнна зима-2023: як суттєво зменшити рахунки за елетроенергію

03:30

Розумні господині додають в пральну машинку каву і чай: вигорілий одяг буде як новий

02:05

Військовий експерт спрогнозував, коли слід чекати нового контрнаступу ЗСУ

01:32

Зганьбилася на новому рівні: Волочкова розставила ноги перед повним залом

01:04

Гороскоп Таро на тиждень 19-25 вересня: Левам - важливе рішення, Дівам - сварка, Водоліям - удачаВідео

00:51

Прикмети на 18 вересня: які 2 речі не можна робити, щоб проблеми в життя не впуститиВідео

00:29

"Обережно, можна вирвати": Гордон поділився нудотною рашисткою піснею про "двох сестер"Відео

00:02

Жертв в Ізюмі може бути навіть більше, ніж у Бучі - АрестовичВідео

17 вересня, субота
23:55

Енріке Іглесіас злився в пристрасному поцілунку з прихильницею. Момент потрапив на відео

23:27

ЗСУ майстерно розгромили бази росіян у чотирьох областях: які втрати у ворогаВідео

23:04

Президент щодо звірств росіян: ракетний терор, масові поховання та тортуриВідео

22:45

Різке подорожчання продуктів: у Держстаті перерахували "золоті" товари

22:17

"Ми працюємо": Зеленський вперше висловився щодо "бавовни" в КрымуВідео

22:17

Головні продукти, які чудово допомагають боротися зі стресом

22:16

Такі заяви - кричущі: Київ відповів на пропозицію ексголови МЗС Румунії "поділитися" територіями з сусідамиВідео

Реклама
21:46

Україну "завалить" снігом: синоптики попередили про штормовий циклонВідео

21:39

Росіяни, не суньте носа в проблеми України: Комаровський жорстко висловився з мовного питання

21:13

Лукашенку примарились підрозділи в Україні, які "прагнуть повалити владу в Білорусі"Відео

21:06

Приносять багатство та неймовірний прибуток: 5 жіночих імен, які зроблять чоловіка успішнимВідео

20:48

"Зникла" співачка-запроданка Лорак з'явилася в Росії

20:44

"Україна має віддати території": ексочільник МЗС Румунії зробив скандальну заявуВідео

20:23

Стрижка незвичайної краси, яку люблять жінки з тонким волоссям

20:19

"Не знав, куди бігти": представник Папи Римського потрапив під ворожий обстріл в УкраїніВідео

20:10

Прикмети на 19 вересня: які 5 речей не можна робити в Михайлове чудо, щоб біду не впуститиВідео

20:00

Як помити вікна без розводів: топ-3 найкращих засоби

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти