'Зло лікується знищенням': вирішити 'російське питання' можливо лише силою - Єрмак

Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно, підкреслив глава ОП.
Вирішити питання з російською агресією проти України можливо лише силою, спроби домовлятися з РФ виглядають абсурдно.
Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Вирішити російське питання можливо тільки силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно. Лише санкції і військова перевага. Визнання Росії державою-спонсором тероризму, далекобійні боєприпаси для РСЗВ, паритет в озброєнні і симетрична відповідь. Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - заявив Єрмак.
Що передувало
Раніше американський телеканал CNN повідомив, що Мексика, яка виступала проти введення санкцій проти РФ і надання Україні озброєння, на засіданні Генасамблеї ООН запропонує план по досягненню миру в Україні.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ цієї країни Марсело Ебрард запропонує план зі створення "Комітету з діалогу і миру", щоб домогтися негайного припинення бойових дій в Україні. За словами Обрадора, відповідна пропозиція спрямована на досягнення як мінімум п'ятирічного перемир'я, що має принести користь всім державам. Президент Мексики додав, що цей план повинен дозволити виграти час для врегулювання значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які впливають на людей у світі через війну в Україні.
Як зазначив Обрадор, планом передбачено залучити до роботи Комітету в якості посередників прем'єр-міністра Індії Нарендру моді, Папу Римського Франциска і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Обрадор сподівається, що це покладе початок прямим переговорам між лідерами України і Росії.
У свою чергу радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що пропозиція Мексики щодо досягнення миру в Україні є "російським планом".
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