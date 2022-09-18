Війна до 2030 року: Орбан осоромився заявою про втрату Україною територій - ЗМІ

Віктор Орбан / REUTERS

Війна в Україні може тривати до 2030 року, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами.

При цьому він допускає, що Україна може втратити третину або половину своєї території. Таку заяву він зробив на закритій зустрічі представників його партії Фідес 10 вересня, пише видання Szabad Europa.

Прем'єр Угорщини підкреслив, що війна була б локальною, але втрутився Захід і зробив її глобальною, і зараз санкціями Європа "стріляє собі в ногу".

Він також обрушився з критикою на санкційну політику Заходу проти РФ і спрогнозував, що до 40% європейської промисловості можуть зупинитися взимку. Восени очікуються переговори європейських лідерів про продовження пакету санкцій ще на півроку, і Орбан планує докласти зусиль, щоб не допустити їх продовження.

Орбан додав, що є практично єдиним главою уряду в ЄС, який не хоче продовження санкцій, але він сподівається, що після виборів у вересні в Італії буде сформовано уряд, який буде підтримувати його позицію.

Нагадаємо, в липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого часто називають прихильником Москви і Путіна, звинуватив Європейський Союз у тому, що Брюссель, мовляв, зайняв неправильну позицію у війні Росії з Україною. Мовляв, ЄС повинен змінити стратегію-замість підтримки Києва стати посередником між сторонами і розробити план по поверненню до "мирних переговорів".

Пізніше Орбан зробив заяву про те, що Україна, мовляв, не зможе перемогти Росію за тієї стратегії, яку обрало НАТО. За його словами, потрібно нібито змінити підхід-без миру в Україні ЄС "буде втягнутий у військову ситуацію".

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