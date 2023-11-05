Взимку окупантам на фронті буде 'несолодко': у розвідці Британії розкрили причини

Російські війська будуть "боротися" із зимою на фронті, що позначиться на логістиці та вмотивованості ворога, повідомляє британська розвідка в соцмережі "X" (Twitter).
Аналітики повідомляють, що 1 листопада російські солдати, які нещодавно повернулися з фронту в Україні, виступаючи на конференції з військових питань "Огаковські читання" в Москві, розповіли, що "мокли з ніг до голови" протягом кількох тижнів на лінії фронту.
Окупанти підкреслили, що вони живуть і їдять "одну і ту ж" їжу в багнюці.
"Підтримка гідного рівня особистого комфорту і розумного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії. Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що в цілому рівень забезпечення базового управління польовими операціями в російських військах дуже низький", - підсумовують у розвідці Британії.
На думку експертів, ймовірно, це частково викликано дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною матеріально-технічною підтримкою.
Зима на фронті - чого чекати
Раніше офіцер ЗСУ Олександр Бородін зауважив, що війна вступає в перехідний період, викликаний зимовою негодою.
На його думку, проблеми з логістикою, в тому числі підвезенням БК, перш за все будуть в окупантів, бо саме вони зараз проводять масовані штурми, тоді як ЗСУ задовольняються атаками малими групами.
Україна, за словами Бородіна, може використовувати цю ситуацію у своїх цілях.
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