"Зима буде складною": експерт сказав, яких "сюрпризів" чекати зі світлом восени і взимку

Взимку обмеження все-таки будуть через значні пошкодження енергетичної інфраструктури України. Світло можуть не вимикати лише до листопада у кращому разі.

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Експерт сказав, яких "сюрпризів" чекати зі світлом восени і взимку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

У найближчі місяці енергетична система України може працювати без значних обмежень, якщо не буде різких змін температури повітря і нових сильних обстрілів. За найкращих умов наша держава може обійтися без відключень світла до листопада, але взимку обмеження все-таки будуть через значні пошкодження інфраструктури.

Введення нових резервних потужностей і підтримка міжнародних партнерів дуже важливі, проте цього недостатньо для повної стабільності до зими. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Radio NV.

"Якщо не буде стрибків температури і нас несподівано не накриє новою хвилею +40, то наступні місяці до листопада для нас будуть доволі комфортними. Але це поки що нічого не означає на практиці, зима буде складною", – зазначив експерт. відео дня

Він наголосив, що рівень пошкоджень енергоінфраструктури нашої держави після обстрілів з боку країни-агресорки Росії залишається значним, а це ускладнює забезпечення стабільного електропостачання взимку. Незважаючи на те, що пошкоджені енергоблоки ремонтують у пришвидшеному темпі, а також вводять в дію резервні потужності, буде важко у короткі терміни досягнути повної стабільності.

"Відновлення триває. Робота над енергоблоками, які пошкоджені і можуть бути повернуті до роботи, триває. Причому триває вона так, що ті речі, які, згідно з нормативами європейських компаній, робляться дев’ять місяців, ми робимо за чотири-п'ять тижнів. І такий темп тримається цілодобово. Але питання в тому, що навіть якщо буде зроблене все, що можна зробити, і все вдасться, все одно той рівень пошкоджень, який ми маємо, не дозволяє сказати, що ми взимку будемо без обмежень. Обмеження будуть", – підсумував Харченко.

Також він зазначив, що введення нових резервних енергопотужностей і газогенеруючих станцій іде повільніше, ніж очікувалося.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше в "Укренерго" дали прогноз щодо відключень світла і заявили, що найскладніший період літа вже минув. На думку голови правління "Укренерго" Кудрицького, ситуація з електропостачанням на зараз покращилася.

Також в "Укренерго" розповіли про вимкнення світла взимку і попередили, що ми маємо готуватися до найскладніших ситуацій. Частину ремонтних робіт на енергоблоках в Україні вдається завершити достроково, тому ситуація в енергосистемі відчутно покращується, сказав міністр енергетики.

Радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко дав втішний прогноз на три місяці і сказав, скільки в Україні не відключатимуть світло. В Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода – прохолоднішою. Відповідно, знизилося споживання електроенергії.

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