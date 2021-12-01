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Водію відірвало руку: під Дніпром легковик зіткнувся з вантажівкою

1 грудня 2021, 13:18

Чоловік, який був за кермом легкового автомобіля, загинув на місці.

Водій легкового автомобіля загинув на місці / "Днепр Оперативный"

У Дніпровському районі на Полтавському шосе легковий автомобіль врізався у вантажівку. Трагедія сталася сьогодні, 1 грудня.

Від сильного удару у легковика відірвало дах, після чого авто винесло на узбіччя, повідомляє "Дніпро Оперативний".

За повідомленням ЗМІ, зіткнулися вантажівка DAF і легковик Skoda Octavia. За попередньою інформацією, 42-річного водія легкової машини викинуло з авто. Від удару йому відірвало руку. Чоловік загинув на місці.

Щодо водія вантажівки, то поки що невідомо, чи травмувався він внаслідок аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталася смертельна ДТП – фура розчавила таксі. Внаслідок ДТП загинули таксист і бабуся з онуком, які їхали в авто. Також постраждали ще два автомобілі.

Крім цього, у Києві автомийник викрав Tesla і влаштував ДТП. Йому загрожує 12 років в язниці і конфіскація майна.

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