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Війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову: влада показала наслідки

Андрій Ганчук
23 квітня 2023, 10:13 оновлено 23 квітня, 10:14
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Окупанти Російської Федерації завдали ударів по Харкову і Харківському району, попередньо, ракетами С-300, розповів керівник ОВА Олег Синєгубов.
Удар ракети Харків
Російські війська пізно ввечері 22 квітня завдали ракетних ударів по Харкову / Колаж Telegram О. Синєгубов, ДСНС

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по Харкову і Харківському району. Пошкоджено овочеву фабрику, у селі Котляри зруйновано 2 приватні будинки, уражено 12 сусідніх будинків та 4 автомобілі. Була пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі розповів про те, що в результаті ракетних ударів по Харкову і Харківському району пізно ввечері, 22 квітня, зафіксували низку пошкоджень. Попередньо, окупанти завдавали ударів ракетами С-300.

За словами чиновника, прильоти були по об'єктах, які розташовані поруч з аеропортом Харків в південній околиці міста.

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"У Харкові одна з ракет потрапила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи", - сказав Синєгубов.

удар ракети Харків
Наслідки ракетного удару РФ у Харкові / ДСНС
удар ракети Харків
Наслідки ракетного удару РФ у Харкові / ДСНС
удар ракети Харків
Наслідки ракетного удару РФ у Харкові / Telegram О. Синєгубов
Пожежа ракетний удар Харків
В результаті одного з ракетних ударів РФ у Харкові на одному з об'єктів сталася пожежа / ДСНС

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, окупанти приблизно о 22:00 завдали ракетних ударів по Харкову та району. У селі Котляри зруйновано два приватні будинки. Вибухова хвиля зруйнувала гараж і пошкодила 12 приватних будинків і 4 автомобілі.

Сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували о 23:33.

Також У ДСНС повідомили, що о 22:19, приблизно в той період часу, коли наносилися удари, у Харкові сталася пожежа на території автомобільної заправки U. GO на Баварській вулиці. Причини загоряння встановлюють.

Окупанти Росії обстріляли Харків

У суботу пізно ввечері, 22 квітня, у Харкові та Харківській області прогриміли вибухи. Представники місцевої влади підтвердили повітряну атаку окупантів Росії і закликали людей перебувати в укриттях.

Жителі міста чули декілька гучних вибухів.

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що одна з ракет РФ впала в приватному секторі в селі Котляри. Також під ворожий обстріл потрапили цивільні об'єкти у Слобідському та Основ'янському районах.

Мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що окупанти потрапили в об'єкт цивільної інфраструктури. Сталася пожежа, яку пізніше ліквідували співробітники ДСНС.

Контрнаступ ЗСУ:

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