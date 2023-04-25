"Дуже висока ракетна загроза": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК Південь

В ОК "Південь" закликали відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги, оскільки ворог може діяти вкрай жорстоко і відчайдушно.

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РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі / Минобороны РФ, commons.wikimedia.org

У Чорному морі кількість ракетоносіїв армії РФ збільшились удвічі. Загарбники можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рівень ракетної загрози дуже високий.

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"До сигналів повітряної тривоги варто ставитись відповідально, не втрачати пильності і оперативності реакції. Ворог підступний, озлоблений і доведений до певного рівню відчаю, може діяти вкрай жорстоко і відчайдушно", - підкреслили в ОК "Південь".

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

"Потрібно відстежувати і активність авіації, і присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові ракетні удари, але, очевидно, що заощаджують таку зброю", - сказала Гуменюк.

Дивіться відео про те, як в інтерв'ю Главреду Михайло Притула розповідає, що все ракетне озброєння, яке має РФ, починалося з України:

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