Жорсткі бої: ворог прорвався в Уманське і вивісив 'ганчірку' СРСР - Bild

За даними Рьопке, південна і західна частина села Уманське залишається під контролем українських військ, на цьому напрямку тривають важкі бої.

https://glavred.net/ukraine/zhestkie-boi-vrag-prorvalsya-v-umanskoe-i-vyvesil-tryapku-sssr-bild-10563893.html Посилання скопійоване

Росіяни підняли червону "ганчірку" СРСР на пам'ятнику загиблим у 2 Світовій / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ, deepstatemap

Російські окупанти змогли просунутись західніше Авдіївки і зайшли до населеного пункту Уманське. Ворог встановив в центрі села прапор СРСР. Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Зазначається, що після втрати контролю над Авдіївкою українські війська перейшли до оборони на захід від міста, утримуючи позиції на лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке. Проте до кінця березня цю лінію прорвали російські війська, продовживши свій наступ на захід. ЗСУ перейшли до оборони в наступних селах на захід, перше з яких - Уманське.

За даними Рьопке, тепер російські війська контролюють і це село. На пам'ятнику загиблим у Другій світовій війні встановлено червоний прапор СРСР з зображенням серпа і молота.

відео дня

"Російська армія вторгнення прорвала українську лінію оборони на захід від Орлівки і поставила радянський прапор у центрі Уманського. Південна і західна частини села, судячи з усього, поки залишаються під контролем української армії. Частина кадрів свідчить про запеклі атаки на українські окопи на схід від Уманського і відхід українських військ на захід північним боком озера в межах села", - пише Рьопке.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Наступ РФ на сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українським військам вдасться стабілізувати фронт, але перед цим ситуація на деякий час "значно погіршиться", вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він висловив думку, що ситуацію можна буде вирівняти вже наприкінці травня-початку червня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України зможуть зупинити наступ російських військ після отримання нових партій озброєння, включаючи ті, що надходитимуть в рамках прийняттго в США пакету допомоги.

Російські окупанти прорвали оборону ЗСУ в районі села Веселе на Лиманському напрямку. Про це повідомили аналітики з групи DeepState.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред