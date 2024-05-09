Україна незабаром стабілізує фронт: Коваленко назвав терміни

Найближчим часом слід чекати різкого загострення обстановки на передовій.

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ЗС РФ повільно просуваються на фронті, ситуація напружена / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Українським військам вдасться стабілізувати фронт, однак перед цим ситуація на деякий час "значно погіршиться", вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

В інтерв'ю Главреду він сказав, що ситуацію можна буде вирівняти вже наприкінці травня-початку червня.

"Зброя і боєприпаси будуть накопичуватися, і крок за кроком це буде давати ефект", - додав експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо ситуації на фронті в найближчі тижні:

При цьому загрози наступу на Харків Коваленко не бачить. А Україна, на думку експерта, буде повністю залежати від західної допомоги ще довгий період.

Новини з фронту - Росія пішла у великий наступ

На українському фронті спостерігається одна з найбільш загрозливих ситуацій від початку повномасштабного вторгнення РФ, упевнений заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Відомо, що Росія скористалася "вікном можливостей" - поки у ЗСУ спостерігалася критична нестача засобів ураження - і пішла у великий наступ, повільно, шляхом м'ясних штурмів, просуваючись на Сході України.

Однак, як зазначає керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, російські військові тільки почали наступальну кампанію. Точні напрямки, розвитку яких хочуть домогтися ворожі солдати, поки що невідомі.

"Я бачу, що в травні почнеться цей великий наступ і буде дуже важка літня кампанія", - сказала волонтерка.

Наприклад, ЗС РФ уже створюють угруповання військ у Курській області, що в майбутньому дасть змогу розвинути наступ у напрямку Харкова.

Також формується "ударний кулак" росіян у напрямку Часового Яру. Олександр Коваленко вважає, що перша хвиля штурмів почнеться вже наприкінці цього тижня.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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