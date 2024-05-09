Україна може зупинити наступ РФ на Сході: Зеленський назвав важливу умову

За словами Володимира Зеленського, Сили оборони утримують оборону на фронті завдяки озброєнню українського виробництва, темпи виготовлення якого зросли.

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Зеленський назвав умову зупинення ворожого наступу на сході / Колаж Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України зможуть зупинити наступ російських військ після отримання нових партій озброєння, включаючи ті, що надходитимуть з пакету допомоги США. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з главою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві 9 травня.

"Так, є поставки, але не ті обʼєми, які були проголосовані (Конгресом США - ред). Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на сході держави", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російські окупанти збільшили чисельність свого військового формування на півночі та сході України і намагаються використати на свою корить нестачу снарядів у Сил борони України. Проте, за словами Зеленського, у ворога "не все так гладко, як вони думали".

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"При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході, там зараз у них ініціатива, це не секрет, нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки, це можна тільки, коли в руках є щось міцне", — наголосив президент.

Говорячи про військову допомогу США, Зеленський зазначив, що для отримання обіцяної зброї до України потрібно чекати тижні і місяці. При цьому він додав, що українським силам допомагає власне виробництво зброї, теми якого зросли. Президент наголосив, що, серед іншого, йдеться про збільшення виробництва артилерії, артилерійських снарядів і дронів, а також протитанкових ракетних комплексів "Стугна" і "Корсар".

Зеленський також зауважив, що вже відбуваються ротації військових, проте замість "бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади".

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