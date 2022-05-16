Жінки, діти, люди з інвалідністю: в ОРДЛО підписали дикий наказ про мобілізацію

В "ЛДНР" на війну відравлятимуть жінок, дітей та людей з інвалідністю / Reuters

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей розпочався шокуючий етап мобілізації. Тепер до відправки на фронт починають готуватися жінки, люди з інвалідністю та діти. Відповідний наказ підписав "тимчасово виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ" так званої "ЛНР". Про це розповіли в українських спецслужбах, повідомляє 24 канал.

Відповідно до тексту наказу, "МВС" до 1 червня повинні скласти списки військовозобов'язаних, яких згодом вправлять у зону бойових дій.

Мобілізаційний резерв формуватиметься з чоловіків від 16 до 65 років, жінок від 35 до 50 років та навіть людей з інвалідністю.

Аналогічні заходи будуть проводити і в "ДНР", однак там вирішили не видавати наказ на папері.

Кого можуть звільнити від війни

Усі чоловіки та діти вказаного вище віку підпадають під мобілізацію. Єдиним варіантом "законного" ухилення є наявність інвалідності І групи. З цього і можна зробити висновок, що на фронт будуть насильно відправляти і тих, хто за станом здоров'я не може воювати.

Щодо жінок, то вони зможуть себе вберегти лише у випадках, якщо самі виховують дитину або виховують трьох і більше дітей. Цікаво те, що варіант "помилування" у випадку інвалідності для жінок взагалі не передбачений.

Наказ про мобілізацію жінок, дітей та людей з інвалідністю в ОРДЛО / 24 канал

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Як реагують на мобілізацію в РФ

Нагадаємо, РФ вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп і тепер проводить приховану мобілізацію. У Білгородській та Ростовській областях формуються нові підрозділи на основі призовників та мобілізаційних ресурсів, які відправлять на війну в Україну.

Думка про участь у війні не ощасливила росіян і в країні постійно збільшується кількість підпалених військкоматів.

Радник Офісу президента повідомив, що лише протягом останньої доби у РФ горіли три військкомати. Олексій Арестович похвалив росіян за підпали.

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