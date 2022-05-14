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У РФ стартувала прихована мобілізація: гарматне м'ясо кидають у "м'ясорубку" – ГУР

14 травня 2022, 16:59

Через військкомати в РФ викликають військовозобов'язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи.

Росіянин
Російські окупанти / facebook.com/Mikokuk

РФ вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться у повідомленні ГУР у Facebook, у Білгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи, які направляються на територію України, повідомляє прес-служба.

"У Росії на державному рівні триває прихована мобілізація. У Білгородській і Ростовській областях на основі призовників і мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ, які направляються на територію України. Однак застосування таких військ переважно неефективне", - заявив в ефірі загальнонаціонального марафону представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, через військкомати викликають військовозобов'язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи і направляються на територію України.

"У багатьох випадках це не ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогоднішній день ресурси, що стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп Російська Федерація вичерпала. Хоча у неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України", – підкреслив представник військової розвідки України.

Також Скібіцький заявив про пригніченість і депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ.

"Найбільш пригнічений моральний стан-у військовослужбовців 1 і 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має, по суті, бойового досвіду, направляється зараз на найбільш важливі напрямки", - сказав він.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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ГУР війна Росії та України
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