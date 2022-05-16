"Нема діла - нема тіла": Арестович похвалив росіян за підпал військкоматів

Арестович похвалив росіян за підпали військкоматів у РФ / Kasparov, УНІАН

Російські громадяни активніше починають проявляти своє невдоволення через війну в Україні. Вони продовжують спалювати місцеві військкомати. Протест це чи думка, що пожежа у військкоматі врятує їх від мобілізації - невідомо. Але подібні інциденти не можуть не радувати українців. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович похвалив росіян.

Як додав Арестович, тільки за останню добу були спалені військкомати у Волгограді, Пронську і Гуково.

"Російські громадяни зрозуміли на практиці, що найкращий спосіб зупинити війну і свою особисту (!) участь у війні - це згорілий військкомат. Немає діла - немає тіла. Все просто", - написав Арестович.

Він зазначив, що поки в Росії не затримали жодної людини, причетної до підпалів військкоматів.

Арестович хвалить росіян за підпали військкоматів / Скриншот

Що відомо про підпали військкомантів у РФ

Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. Внаслідок пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. В результаті пожежа почалася як мінімум в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

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Напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Пожежа почалася як мінімум в трьох кімнатах на першому поверсі. Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що це вже мінімум сьомий військкомат, який підпалили на території РФ з початку повномасштабної війни в Україні.

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