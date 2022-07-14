Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою – Генштаб/ УНІАН

У Генштабі Збройних сил України заявили, що жінок в Україні ставитимуть на військовий облік лише за їхньої згоди.

Зазначається, що у Генштабі оцінили ситуацію та дійшли висновку, що станом на сьогодні у державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Facebook.

"Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних сил України опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", – йдеться у повідомленні.

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