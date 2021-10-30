Бажаючі вакцинуватися взяли медиків у заручники: деталі скандалу в Івано-Франківську

У конфлікт довелося втрутитися поліції / galka.if.ua

В Івано-Франківську в центрі вакцинації бажаючі зробити щеплення взяли в заручники медпрацівників. Люди не відпускали бригаду медиків додому.

"Сьогодні в ТРК "Панорама PLAZA" створилася вкрай неприємна і просто небезпечна ситуація з приводу щеплень вакцинами від коронавірусної інфекції нашими працівниками всіх бажаючих. Попри те, що Центр вакцинації працює до 20:00 згідно з графіком, бажаючі вакцинуватися заблокували медиків з погрозами не випустити, поки не вакцинують всіх до останнього відвідувача", - повідомили у Facebook-спільноті "Заклад медичний".

Конфлікт вдалося лише завдяки втручанню працівників Національної поліції.

Закінчилася не зміна, а вакцина

Очевидці розповіли іншу версію події. У коментарі місцевому виданню "Галка" люди розповіли, що їх не попередили заздалегідь про те, що вакцина закінчується.

читайте такожТовпляться без масок: біля пункту вакцинації в Києві раптово виникла величезна черга"Я прийшла о 16:00 - відпросилася з роботи. Ніхто нам заздалегідь не сказав, що якихось вакцин не вистачає. А потім, коли зібралося понад 100 осіб – Залишилося 32 дози, потім 17, потім 12. Ми не звинувачуємо медиків - ми хочемо, щоб їм забезпечили кращі умови та щось зробили з нами, тому що ми не вакциновані та утворився натовп", - поділилася місцева мешканка.

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Вакцинація в Україні

В Україні за минулу добу, 29 жовтня, щеплення від коронавірусу отримали 317 209 осіб. Це найбільший показник з початку вакцинальної кампанії в країні.

Зокрема, вчора першу дозу вакцини отримали 232 698 осіб, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 84 511.