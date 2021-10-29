Ажіотаж у всіх установах Харкова: містяни бояться введення "червоної" зони в понеділок

Утворилися кілометрові черги до Харківобленерго / скріншот

Через те, що Харків з понеділка може опинитися в "червоній" карантинній зоні, містяни, побоюючись введення жорсткого карантину, вирішили владнати всі свої паперові справи в установах міста. Що показово, в центрах вакцинації подібного ажіотажу помічено не було.

Як наслідок, утворилася довжелезна черга. Місцеві ЗМІ оприлюднили кілька приголомшливих фото та відео звідти. Слід зазначити, що майже усі відвідувачі у масках, але соціальної дистанції присутні не дотримуються.

Деякі з харків'ян припустили, що пенсіонери поспішають оплатити за світло перед тим, як в регіоні будуть закриті абонвідділи через карантин. Інші жителі відразу ж запропонували допомогти людям похилого віку освоїти електронну оплату за комуналку.

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Нагадаємо, що обмеження в червоних зонах в першу чергу стосуються невакцинованих. Вони не зможуть їздити в громадському транспорті, відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали й ТРЦ. Харків і область знаходяться в помаранчевій зоні, проте регіон регулярно входить в топ областей за добовим приростом нових випадків.

Карантин в Україні: скільки областей у червоній зоні

Нагадаємо, що із завтрашнього дня в "червону" зону карантину потрапляють ще сім областей, а з першого листопада суворі карантинні обмеження введуть і в Києві. І стосуватимуться вони в першу чергу невакцинованих. Мовиться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей в червоному рівні епідемічної небезпеки.

Також з 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень у "жовтій" та "червоній" зонах.