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"Спекотний серпень": у Зеленського потролили окупантів "камінням з неба" в Криму

19 серпня 2022, 22:53

Михайло Подоляк прокоментував вибухи на складах боєприпасів в окупованому Росією Криму.

Новофедорівка
У Криму гримлять нові вибухи / скріншот

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нові вибухи у тимчасове окупованому РФ Криму.

Вибухи на складах боєприпасів в окупованому Росією Криму в серпні свідчать про те, що півострів є виключно українським. Про це він написав у мікроблозі Twitter.

"Крим. Спекотний серпень-2022. Сезон, в якому багато "зірок", які падають, "мамулечок" на позачергову переправу, відмов від крадених квартир, роботи ППО. А головне, це час, коли розумієш, що Крим – це тільки Україна. Навіть якщо злодії-2014 обіцяли вічний захист від каміння з неба...", - заявив Подоляк.

'Спекотний серпень': у Зеленського потролили окупантів 'камінням з неба' в Криму

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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