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Дозвіл бити ракетами Taurus по РФ: експерт пояснив, чи піде Берлін на такий крок

Даяна Швець
26 листопада 2024, 10:23
381
Військові об’єкти на території Німеччини стають законними цілями для російських засобів ураження.
Дозвіл бити ракетами Taurus по РФ: експерт пояснив, чи піде Берлін на такий крок
Раніше Шольц виступив з критичною заявою щодо Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Ключове з заяв Снєгирьова:

  • Для використання Taurus потрібно одразу декілька важливих факторів
  • Taurus повинні запускати оператори з Німеччини
  • Територія Німеччини може стати законною ціллю для РФ

У Білому домі офіційно послабили обмеження на удари американською зброєю по території Російської Федерації. Йдеться про ракети тактичної системи ATACMS.

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов дав відповідь на запитання, чи може це рішення Вашингтону розблокувати аналогічні рішення Франції, Німеччини тощо.

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"Я вже наводив приклад Франції, яка готова передати 10 SCALP. Хіба це вирішує питання? Німеччина чітко заявила, що Taurus не дасть.

Щоб ми не звинувачували німців, нагадаю заяву російського диктатора від вересня цього року, в якій він чітко говорив, що для практичного використання цих засобів ураження потрібно декілька факторів: наявність розвідувальної інформації (супутників країн НАТО) та присутність в Україні операторів країн НАТО, які будуть обслуговувати ці комплекси", - заявив аналітик в інтерв'ю Главреду.

Як пояснює Снєгирьов, це означає, що, якщо нам будуть передані Taurus, запускати їх будуть оператори з Німеччини, а це буде прямою участю Німеччини у війні з Російською Федерацією.

Однак такий крок, як переконаний аналітик, понесе за собою складні наслідки.

Дозвіл бити ракетами Taurus по РФ: експерт пояснив, чи піде Берлін на такий крок
Taurus - що відомо / Инфографика: Главред

"А саме – військові об’єкти на території Німеччини стають законними цілями для російських засобів ураження. Тому така позиція Німеччини, і жодної "зради" в цьому немає", - підсумував Снєгирьов.

Удари вглиб Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Bloomberg, Британія передала Україні десятки Storm Shadow. Журналісти підкреслили, що поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому.

Водночас експерт Снєгирьов сказав, скільки ще ATACMS може отримати Україна. На його думку, Росія злякалася, про це також свідчить і підписання Путіним зміненої ядерної доктрини РФ.

Снєгирьов також переконаний, що США хочуть завершення активних бойових дій в Україні. Він висловлює думку, що кардинальні рішення США та Росії у контексті війни в Україні показують підвищення ставок.

Що ще сказав Снєгирьов:

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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новини США ЗСУ Дмитро Снєгирьов Володимир Путін новини України Олаф Шольц війна Росії та України ATACMS Ракети Storm Shadow Ракети Taurus Удари вглиб РФ
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