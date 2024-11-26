Дозвіл бити ракетами Taurus по РФ: експерт пояснив, чи піде Берлін на такий крок

Військові об’єкти на території Німеччини стають законними цілями для російських засобів ураження.

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Раніше Шольц виступив з критичною заявою щодо Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Ключове з заяв Снєгирьова:

Для використання Taurus потрібно одразу декілька важливих факторів

Taurus повинні запускати оператори з Німеччини

Територія Німеччини може стати законною ціллю для РФ

У Білому домі офіційно послабили обмеження на удари американською зброєю по території Російської Федерації. Йдеться про ракети тактичної системи ATACMS.

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов дав відповідь на запитання, чи може це рішення Вашингтону розблокувати аналогічні рішення Франції, Німеччини тощо.

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"Я вже наводив приклад Франції, яка готова передати 10 SCALP. Хіба це вирішує питання? Німеччина чітко заявила, що Taurus не дасть.

Щоб ми не звинувачували німців, нагадаю заяву російського диктатора від вересня цього року, в якій він чітко говорив, що для практичного використання цих засобів ураження потрібно декілька факторів: наявність розвідувальної інформації (супутників країн НАТО) та присутність в Україні операторів країн НАТО, які будуть обслуговувати ці комплекси", - заявив аналітик в інтерв'ю Главреду.

Як пояснює Снєгирьов, це означає, що, якщо нам будуть передані Taurus, запускати їх будуть оператори з Німеччини, а це буде прямою участю Німеччини у війні з Російською Федерацією.

Однак такий крок, як переконаний аналітик, понесе за собою складні наслідки.

Taurus - що відомо / Инфографика: Главред

"А саме – військові об’єкти на території Німеччини стають законними цілями для російських засобів ураження. Тому така позиція Німеччини, і жодної "зради" в цьому немає", - підсумував Снєгирьов.

Удари вглиб Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Bloomberg, Британія передала Україні десятки Storm Shadow. Журналісти підкреслили, що поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому.

Водночас експерт Снєгирьов сказав, скільки ще ATACMS може отримати Україна. На його думку, Росія злякалася, про це також свідчить і підписання Путіним зміненої ядерної доктрини РФ.

Снєгирьов також переконаний, що США хочуть завершення активних бойових дій в Україні. Він висловлює думку, що кардинальні рішення США та Росії у контексті війни в Україні показують підвищення ставок.

Що ще сказав Снєгирьов:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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