Помер колаборант, якого підстрелили партизани в Новій Каховці

Помер колаборант Віталій Гура, якого підстрелили партизани в Новій Каховці/ Facebook Віталія Гури

"Заступник голови" окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура, якого підстрелили партизани, помер, коли його намагалися транспортувати з пораненням.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що колаборанта намагалися відвезти до окупованого Криму, але в дорозі той відправився на "той світ".

"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура, в якого сьогодні стріляли партизани, помер. Його намагалися врятувати та везли до Криму, але не довезли", – написав Казанський.

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Проте пізніше колаборант Стремоусов заявив, нібито Гура ще не загинув, а перебуває у важкому стані в реанімації.

Раніше повідомлялося, що у захопленій окупантами РФ Новій Каховці Херсонської області стріляли в "заступника голови місцевої адміністрації" Віталія Гуру. Про нову акцію відплати українських партизанів на захоплених територіях повідомили спочатку пропагандистські ресурси РФ. Гура потрапив до лікарні і його стан оцінювали як важкий.

Нагадаємо, нещодавно у Каховці, яку окупували російські військові, місцеві партизани підірвали автомобіль колаборанта. Ним виявився кримінальний елемент Віталій Єфименко.

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