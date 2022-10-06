"Земля бетоном": ЗСУ "демобілізували" російського лейтенанта-пропагандиста

ЗСУ "демобілізували" російського лейтенанта-пропагандиста / скріншот

ВСУ ліквідували російського лейтенанта Руслана Падударя, який за сумісництвом займався пропагандою.

Як розповів офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, його брат вже звинувачує командування у смерті окупанта.

"Лейтенант Руслан Падудар успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку. Як виявилося, орк ще був одним з пропагандонів і кулібіним. Брат уже звинувачує командування, а я щиро дякую. Добре, що зашкварили. Земля бетоном", - зазначив Штефан.

Брат окупанта звинувачує у всьому командування / скріншот

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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