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Приїхав до бабусі та загинув: російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика

Анна Косик
11 серпня 2024, 13:59
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Роботи на місці трагедії тривають, місцеві жителі посеред завалів намагаються знайти вцілілі речі.
Ракетная атака, ГСЧС
Під ранок під час розбору завалів тіло дитини знайшли рятувальники / Колаж: Главред, фото: ДСНС, командування ПС ЗС України

У ніч на 11 серпня країна-агресор Росія вдарила ракетами по Броварському району Київської області. Внаслідок атаки загинула 4-річна дитина.

Тіло хлопчика знайшли під час пошуково-рятувальних робіт вранці 11 серпня. Як повідомили в етері телеканалу "Ми-Україна", разом із хлопчиком загинув і його батько. Сім'я приїхала на Київщину, щоб відпочити у бабусі і дідуся.

Згодом стало відомо, що тато з сином перебували на першому поверсі одного з пошкоджених будинків під час нічної атаки ворога. Врятувати їх не вдалося. Від ракетного удару постраждали ще троє людей, вони зараз знаходяться у лікарні у стабільному стані. Про це розповів голова Калинівської громади Вадим Булкот.

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"Зараз тут пройдуть слідчі дії, ми вивеземо все повністю, розберемо сміття. Два будинки, як ви бачите, не підлягають відновленню взагалі. Будемо все вивозити", - додав він.

Хто такий Вадим Булкот?

Вадим Булкот - обраний головою Калинівської селищної ради, перебуває на посаді з 2015 року. До цього був депутатом Калинівської селищної ради У1-скликання Броварського району Київської області.

Повітряні атаки російський окупантів на Україну

У ніч на 11 серпня Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування країною-агресоркою Росією балістичного озброєння з півночі. Згодом потужні вибухи пролунали на Київщині, Сумщині та Полтавщині.

У ДСНС України повідомили, що під час нічної ракетної атаки РФ у Броварському районі Київської області уламки ракети впали на приватні житлові будинки, внаслідок чого загинули дві людини, а троє отримали поранення.

За декілька годин до цього, ввечері 10 серпня, в Сумах та Харкові пролунали вибухи. Росіяни запустили КАБи та БпЛА.

За день до цього, 9 серпня, Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін наголосив, що "це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян". Внаслідок атаки всього загинули 14 людей, 44 отримали ушкодження.

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