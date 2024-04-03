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Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

Юлія Закрепа
3 квітня 2024, 15:57
Президент України відреагував на засудження міжнародних організацій ударів по російській території.
Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ
В ООН засудили удари України по російським НПЗ / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по російським територіям після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла без води.

На спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом Зеленський подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують", передає РБК-Україна.

"І це важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ (на території РФ - ред.), на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні обєкти, так і на військових аеродромах РФ і на захоплених українських", - сказав він.

відео дня

Президент заявив, що цим організаціям можна відповісти просто.

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води. Треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", - сказав Зеленський.

Удар по російським НПЗ: що відомо

Нагадаємо, що розвідка Британії заявила, що РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів. Українські атаки із застосуванням дронів по російських нафтопереробних заводах тягнуть за собою фінансові витрати для Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок.

У РФ під удар потрапив НПЗ у Самарській області - на Новокуйбишевському НПЗ спалахнула пожежа. За попередніми даними, завод був атакований безпілотником. Із посиланням на місцевих жителів, перед вибухом було чути звук мотора. Потім очевидиці побачили полум'я від пожежі.

У Росії на "Уралмаш" пролунали вибухи 1 квітня. Пожежа поширилася вже на 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів. Очевидці повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

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війна в Україні Володимир Зеленський НПЗ атака дронів
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