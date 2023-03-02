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Зеленський жорстко поставив Росію на місце через удар по будинку в Запоріжжі

2 березня 2023, 22:03
Окупант неминуче відчуватиме нашу силу справедливості у всіх сенсах цього слова, сказав Зеленський.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відповів на страшний удар Росії по будинку в Запоріжжі.

У вечірньому зверненні президент заявив, що Україна забезпечить росіянам військову та юридичну відповідь за удар по багатоповерхівці в Запоріжжі.

"За сьогоднішній звірячий ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. Як військовий, так і юридичний. Окупант неминуче буде відчувати нашу силу справедливості у всіх сенсах цього слова", - підкреслив глава держави.

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Удар по будинку в Запоріжжі

Вночі 2 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. В результаті практично повністю зруйнований 5-поверховий будинок. За останніми даними, чотири людини загинули, вісім - поранені. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, окупанти вдарили по житловому будинку з ЗРК С-300.

Рано вранці в четвер секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив в Telegram, що загинули дві людини. Таким чином кількість жертв зросла.

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