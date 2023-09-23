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Зеленський жорстко відповів "нейтральним посередникам": ти допомагаєш Україні чи РФ

Олексій Тесля
23 вересня 2023, 12:55 оновлено 23 вересня, 13:02
Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням і зброєю.
Українські військові, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський жорстко відповів "миротворцям" / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Офіс президента України

У розв'язаній РФ війні проти України не можна зберігати нейтралітет, заявив президент Володимир Зеленський.

Відсутність допомоги нашій країні означає посилення РФ, підкреслив він під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ти допомагаєш Україні чи Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія і те, чого від неї очікувати... я думаю, історія в книгах і свідках на це вже давно відповіла", - сказав глава країни.

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Зеленський підкреслив, що ослаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими і чесними, за свободу, за демократію, за права людей потрібно боротися".

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням і зброєю.

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж за це сьогодні платить Україна - людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі. Це вже другий візит українського лідера до Вашингтона з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Нагадаємо, після США Зеленський прибув до Канади. Під час зустрічі Володимир Зеленський та Джастін Трюдо обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку з боку Канади.

Президент Української держави також повідомив про важливих переговорах у Вашингтоні - надання військової допомоги Україні. Зеленський підкреслив, що саме питання про передачу ППО є одним з топових.

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Володимир Зеленський війна Росії та України
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