"Ураження досить серйозні": ЗСУ вправно атакували російський корабель "Сергей Котов"

Тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України.

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ЗСУ вправно атакували російський корабель "Сергей Котов" / Колаж: Главред, фото: РНБО України, flot.com

У ніч з 13 на 14 вересня в акваторії Чорного моря українські захисники вправно атакували російський патрульний корабель "Сергей Котов". Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

За його словами, самі росіяни підтверджують результативну атаку на судно – в інформаційній довідці про ситуацію від 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.

Філатов написав, що 14 вересня о 04:40 було атаковано патрульні кораблі "Василий Быков" та "Сергей Котов".

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На другому кораблі пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 см вище за ватерлінію.

"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", - заявив Юсов.

Нагадаємо, нещодавно у РФ поскаржилися на нову атаку на Чорноморський флот. П'ять морських безекіпажних катерів атакували патрульний корабель "Сергій Котов", стверджують в Міноборони РФ. Також там відзвітували про успішне знищення всіх дронів.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, Сили оборони України можуть частково або повністю знищити Чорноморський флот РФ, і такий крок змусить агресора прискорити пошук варіантів щодо виходу з війни. Чим швидше Київ отримає потрібну зброю, тим скоріше настане мир. Заходу не слід боятися главу Кремля Володимира Путіна, від практики "страху спровокувати Росію" слід позбавлятися.

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