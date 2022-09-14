Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу

Ракетний удар по Кривому Рогу / president.gov.ua

Країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення.

Як заявив президент України, цього разу - ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг.

"Все, що можуть окупанти – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води і їжі. Чи зможе нас зламати? Аж ніяк. Чи буде їх справедлива відповідь і відплата? Безумовно, так", - підкреслив глава держави Володимир Зеленський.

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Ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою х-101 з літака Ту-95МС.

"17.01-17.06 14.09.22 ракетний удар по м.Кривий Ріг, 3 КР імовірно з Ту-95МС (х-101). 3 КР. Західна околиця м. Кривий Ріг. Втрати і руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні оперативного угруповання "Каховка".

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