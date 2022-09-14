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Росія почала мстити: Кривий Ріг може піти по воду через ракетний удар окупантів

14 вересня 2022, 20:00

За словами Тимошенко, потерпілих серед мирного населення немає.

ракетний удар Кривий Ріг, річка Інгулець
Ракетний удар річка Інгулець/ УНІАН, скріншот

Російські військові завдали ракетний удар по Кривому Рогу ракетою х-101 з літака Ту-95МС.

Як повідомляє заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram, до Кривого Рогу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Метою окупантів були гідротехнічні споруди таким чином РФ хотіла створити НС.

"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна - спроба створити надзвичайну ситуацію, - написав він. - Їм не важливо, залишаться люди без води або місто опиниться у воді".

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За словами Тимошенко, потерпілих серед мирного населення немає.

Мстять за контрнаступ ЗСУ

Як вважає керівник ОП Андрій Єрмак, вдаривши ракетами по Кривому Рогу, Росія вирішила помститися за успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області.

"Кривий Ріг. Російські терористи, як звичайні боягузи, вдарили по місту в якості помсти за успіхи ЗСУ в Харківській області. Вам це не допоможе, дрібниця Російська. Все буде. І Україна вміє давати здачі", - написав він.

Кривий Ріг

Ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою х-101 з літака Ту-95МС.

"17.01-17.06 14.09.22 ракетний удар по м.Кривий Ріг, 3 КР імовірно з Ту-95МС (х-101). 3 КР. західна околиця м. Кривий Ріг. Втрати і руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні оперативного угруповання "Каховка".

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