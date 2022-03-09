Готують для мирних городян: окупанти захопили СІЗО в Херсоні

СІЗО / rbc.ua

У Херсоні російські бойовики захопили слідчий ізолятор. У їхніх планах - ввести на захоплених територіях путінський поліцейський режим.

Як розповіла омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, в будівлю Херсонського СІЗО, персонал і затримані з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові.

"В даний час йде облаштування його приміщень для потреб підрозділів Росгвардіі, які прибули в місто напередодні", - йдеться в повідомленні.

У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються ввести поліцейський режим по-путінськи.

"Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за опір влади загарбників. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватися для утримання під вартою наших затриманих громадян", - повідомила омбудсмен.

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Злочинні діяння російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв інтернаціональних збройних конфліктів.

"Звертаюся до міжнародного співтовариства врахувати ці факти при введенні додаткових санкцій щодо держави-терориста РФ", - написала Денисова.

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Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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