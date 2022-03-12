Окупанти РФ готують референдум щодо створення республіки "ХНР" на Херсонщині - нардеп

Російські окупанти намагаються створити в Херсонській області "ХНР" - Хлань / Колихаєв Ігор / Facebook

У окупованій Херсонської області росіяни мають намір провести так званий "референдум" з метою створення в регіоні "ХНР". Вони вже намагаються вести перемовини з депутатами обласної ради щодо "співпраці" з реалізації сценарію. Про це заявив депутат облради від фракції ЄС Сергій Хлань.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав, що окупанти готують "референдум" щодо "ХНР" на Херсонщині. З метою з'ясувати, чи можлива "співпраця", вони телефонували і самому депутату.

"У Херсонській області готують референдум щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився", - зазначив Хлань.

Також він закликав депутатів не йти на співпрацю з ворогом і не дати жодної можливості Росії легітимізувати якусь "ХНР" у Херсонській області.

"Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легімітизувати ХНР! Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може! Не повірю, що вам буде гірше ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля які вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються! Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління", - підкреслив Сергій Хлань.

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