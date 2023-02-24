"Зробіть котлет" : у РФ жорстко вказали, де місце путінського "кухаря" Пригожина

Губернатор Свердловської області РФ поставив на місце ватажка вагнерівців через те, що той суне носа у "справи регіонів".

У РФ жорстко поставили на місце Пригожина / Колаж фото соцмережі, Вікіпедія

У Росії знову загострюються відносини між політиками і "кухарем" Путіна Євгеном Пригожиним, який є засновником ПВК "Вагнера". Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев не витримав хамства і жорстко поставив Пригожина на місце. Про це повідомляють росЗМІ.

Куйвашев різко вказав на те, де саме місце Пригожина - на кухні. Він назвав свавіллям те, що ватажок вагнерівців "суне свій ніс у справи регіонів".

"Якщо кожен бізнесмен, який заробляє на шкільному харчуванні, буде намагатися керувати країною, ми далеко не поїдемо. Всі повинні займатися своєю справою. Ви робіть котлети і варіть макарони, а ми в регіонах самі розберемося", - сказав Куйвашев.

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Варто відзначити, що 22 лютого Пригожин звинуватив місцеву владу в РФ у тому, що вони нібито "паскудять спецоперацію", бо не хочуть ховати вагнерівців "з почестями".

Конфлікт Пригожина і Шойгу

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам голова відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

Аналітики американського "Інституту вивчення війни" (ISW) припускають, що Пригожин перейшов в інформаційний наступ проти російських військових "еліт".

"Пригожин, ймовірно, розгорнув посилену інформаційну кампанію проти Міноборони РФ у відповідь на можливу роль Шойгу в перешкоджанні продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження впливу Пригожина", - пишуть в ISW.

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