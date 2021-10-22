Зеленський висунув звинувачення Росії через газову кризу

Зеленський висунув звинувачення Путіну / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський звинуватив Кремль в організації газової кризи. Він закликав ЄС співпрацювати з Києвом у протидії російській Федерації, повідомляє Barrons.

"Це справжня газова агресія проти Європейського Союзу", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості спільних зусиль разом з ЄС у протидії агресії з боку Росії.

Газова криза в Європі

Ринок газу в Євросоюзі з початку серпня перебуває в серйозній кризі. Ціна на газ в Європі стрімко зростала і досягала рекордних показників. Максимальної позначки вартість тисячі кубометрів палива досягла 6 жовтня - 1924 долара.

Президент РФ Володимир Путін тоді заявив, що Газпром готовий на 15% збільшити прокачування газу в Європу. І вже після цих слів вартість тисячі кубічних метрів палива на європейському ринку знизилася до 980 доларів.

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За даними на п'ятницю, 22 жовтня, ціна на газ на нідерландському хабі TTF становить трохи більше 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Шантаж Газпрому на тлі запуску Північного потоку-2

Газова криза в Європі пояснюється низкою причин, серед яких дефіцит палива в підземних газових сховищах після торішньої холодної зими і позиція російської корпорації Газпром, яка відмовляється постачати газ в Європу шляхом ГТС України.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу питанням газу. За його словами, росіяни, які заздалегідь забронювали на цей рік менше обсягів для поставок палива в Європу, фактично поставили ультиматум ЄС: або зниження цін і запуск Північного потоку-2, або високі ціни і проблеми з поставками газу.

У ГТС України також вважають, що високі ціни на газ в Європі-результат дій Газпрому, який торгується за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації Північного потоку-2.

Російський віце-прем'єр Олександр Новак 14 жовтня заявив про те, що Північний потік-2 буде готовий до введення в експлуатацію вже незабаром.

У Міністерстві фінансів США пообіцяли покарати Газпром за порушення американських санкцій, пов'язаних з реалізацією проекту Північний потік-2.