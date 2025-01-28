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Зеленський зустрівся з Макроном: з'явилися важливі подробиці переговорів

Олексій Тесля
28 січня 2025, 00:06
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Сторони обговорили подальшу підтримку України та питання можливих форматів гарантій безпеки.
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон
Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • Зеленський провів зустріч із президентом Франції Макроном
  • Сторони обговорили подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном після церемонії святкування 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України та питання можливих форматів гарантій безпеки для України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

відео дня

"Зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили подальшу підтримку України. Особливу увагу приділили безпековій співпраці та можливим форматам безпекових гарантій для України та всієї Європи. Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу до ЄС", - написав Зеленський у Telegram.

Також Зеленський подякував Макрону за підтримку України та військову допомогу. Від початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала оборонну підтримку на 6 млрд євро.

Дивіться відео - зустріч Зеленського з Макроном:

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/ Скриншот

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

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