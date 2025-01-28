Зеленський зустрівся з Макроном: з'явилися важливі подробиці переговорів

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- Зеленський провів зустріч із президентом Франції Макроном
- Сторони обговорили подальшу підтримку України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном після церемонії святкування 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.
Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України та питання можливих форматів гарантій безпеки для України, повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили подальшу підтримку України. Особливу увагу приділили безпековій співпраці та можливим форматам безпекових гарантій для України та всієї Європи. Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу до ЄС", - написав Зеленський у Telegram.
Також Зеленський подякував Макрону за підтримку України та військову допомогу. Від початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала оборонну підтримку на 6 млрд євро.
Дивіться відео - зустріч Зеленського з Макроном:
Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.
Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.
Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.
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Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася
Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".
Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.
Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
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