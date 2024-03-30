Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників: що відомо

Глава держави видав укази про звільнення низки посадовців, серед яких, зокрема, його перший помічник і кілька радників.

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Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра, а також декількох радників.

Про це йдеться в указах глави Української держави, які були опубліковані на сайті Офісу президента. Так, в указі №207/2024 зазначається: "Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України".

Крім Шефіра, Зеленський також звільнив декількох радників, серед яких Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко.

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Також указами президента були звільнені позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова і з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

Хто такий Сергій Шефір? Сергій Нахманович Шефір (нар. 25 травня 1964, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, УРСР) – український державний посадовець, був першим помічником президента України Володимира Зеленського й відповідав за організацію щоденної роботи глави держави (звільнений 30 березня 2024 року), до цього – сценарист і продюсер, директор "Студії Квартал-95", пише Вікіпедія.

Звільнення посадовців Офісу президента України – що відомо

Нагадаємо, Зеленський 29 березня звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну. Так, з посади заступника керівника Офісу президента було звільнено Андрія Смирнова, який відповідав за судову та правову реформи – йому на заміну призначили Ірину Мудру, яка раніше працювала заступником міністра юстиції.

Також Зеленський указом звільнив з посади заступника глави Офісу президента Олексія Дніпрова. Його місце займе Олена Ковальська.

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