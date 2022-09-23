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Зеленський терміново звернувся до українців в окупації

23 вересня 2022, 23:48

Президент закликав допомагати ЗСУ в разі потрапляння в російську армію з окупованих територій.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які проживають на окупованих територіях, уникати російської мобілізації.

У вечірньому зверненні президент попросив українців уникати повісток і спробувати потрапити на контрольовану Україною територію.

У разі потрапляння в російську армію Зеленський закликав допомагати ЗСУ.

"Саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію про окупантів: їх бази, штаби, склади боєприпасів", - закликав президент.

Також президент зазначив, що дуже важливе світоприйняття відбулося 23 вересня в Ізюмі на Харківщині. Там представники майже 20 дипломатичних місій – держав Балтії та Сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, посол ЄС – побачили, що залишили після себе російські окупанти.

"Розбиті будинки, катівні, масові поховання... Світ знатиме повну інформацію про кожен злочин Росії на тимчасово окупованих територіях", - запевнив президент.

"Референдуми" Росії в Україні

Окупанти і колаборанти РФ з 23 по 27 вересня проводять так звані референдуми, мета яких – "приєднання" захоплених територій України до Росії. Псевдореферендуми проводяться в окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За два дні до цього глава Росії Володимир Путін оголосив військову мобілізацію в своїй країні і заявив, що Москва готова визнати результати "референдумів".

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін говорив, що парламент РФ має намір визнати "референдуми" на окупованих територіях України. Мовляв, Москва це зробить, якщо "результати" будуть "позитивними".

Україна і міжнародне співтовариство липові "референдуми" не визнає. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія влаштувала фарс на підтримку військової мобілізації в своїй країні.

Також він наголосив на необхідності негайного звільнення окупованих українських територій.

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