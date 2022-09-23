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Україна щодня втрачає 50 захисників, втрати РФ у 5 разів більші - Зеленський

23 вересня 2022, 19:57

Президент України навів дані без урахування жертв серед цивільних.

Україна щодня втрачає 50 захисників, втрати РФ у 5 разів більші - Зеленський
Україна щодня втрачає 50 захисників / Колаж Офіс президента, Telegram-канал В. Залужного

Україна щодня втрачає по 50 військовослужбовців. Натомість щоденні втрати Росії у п'ять разів більші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Ouest-France.

Президент акцентував увагу на тому, що ці дані є оцінковими. Точні дані поки свідомо не розголошуються.

"Українська позиція – не повідомляти точних цифр поранених і загиблих українців з початку війни. Мені надають дані, але з цифрами треба бути обережними, тому що йдеться про людські життя", – сказав Володимир Зеленський.

До того ж ці дані наведені без врахування жертв серед цивільних осіб.

Втрати України та Росії у війні

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що втрати ЗСУ у війні проти РФ складають понад 9 тис. осіб. Однак точну кількість загиблих визначити неможливо через окупацію населених пунктів.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів. За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть попри те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович припускає, що кількість поранених та вбитих російських окупантів може досягати 150 тис. осіб.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
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