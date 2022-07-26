Зеленський вважає, що протягом 3-6 тижнів слід повернути захоплені території - Politico

Зеленський назвав терміни звільнення окупованих територій / Колаж Офіс президента, Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Протягом наступних 3-6 тижнів Україна має повернути всі захоплені Росією території. Пізніше зробити це стане набагато важче, повідомив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміта за підсумками зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, пише Politico.

За словами американського чиновника, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони мають відвоювати землі, які захопили окупанти.

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - зазначив Адам Сміт, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського.

За інформацією, цей період є дуже важливим, адже потім настане зима з морозами і ці погодні умови сповільнять бойові дії та успіхи ЗСУ.

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