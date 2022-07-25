Зеленський позбавив Демченка одразу двох посади: на нові призначати його не збираються - ЗМІ

Демченко позбувся одразу двох посад / УНИАН

Вже колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Руслана Демченка відсторонили від ще однієї посади. Тепер він не може головувати у комітеті з питань розвідки при президентові України. Про це повідомляє РБК-Україна.

Крісло начальника Комітету займе начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За даними видання, Демченка звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО "суто з особистих причин". Джерело видання стверджує, що його не планують призначати на інші посади.

Слід зазначити, що сьогодні стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Українська правда повідомляє, що у 2010 році Демченко лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.

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17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову і главу СБУ Баканова. Замість Баканова обов'язки голови СБУ поки виконуватиме колишній перший заступник Василь Малюк, а в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Потім Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стали зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що усунення Івана Баканова з посади голови СБУ було прогнозованим. Також експерт висловив думку, що Зеленський "схильний до досить радикальних кадрових рішень".

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