Повна чистка: Зеленський терміново змінив командувача Силами спецоперацій

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 липня, звільнив командувача Силами спецоперацій Григорія Галагана.

Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка.

Григорій Галаган став командувачем ССО 25 серпня 2020 року. Під час його призначення президент говорив, що сили спецоперацій повинні більше боротися з недопущенням провокацій з боку бойовиків, вживати превентивних заходів і адекватно реагувати на провокації противника.

Що відомо про Віктора Хоренко

Віктор Хоренко раніше командував спецрезервом Головного управління розвідки України.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, на нову посаду його рекомендував голова ГУР Буданов, призначений сьогодні керівником комітету розвідки при Президенті замість Демченка.

читайте такожПолетіли голови: Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову і главу СБУ Баканова

Відставки в Україні

17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову і главу СБУ Баканова. Замість Баканова обов'язки голови СБУ поки виконуватиме колишній перший заступник Василь Малюк, а в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Потім Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стали зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що усунення Івана Баканова з посади голови СБУ було прогнозованим. Також експерт висловив думку, що Зеленський "схильний до досить радикальних кадрових рішень".

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України

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