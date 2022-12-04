Зеленський розповів, як Україні пройти найважчу зиму в історії

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям необхідно залишатися єдиними, а також допомагати один одному для того, щоб пройти дуже складну зиму.

"Щоб пройти цю зиму, ми повинні ще більше допомагати один одному, ніж будь-коли. Ще більше піклуватися про один одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим - просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми повинні бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати ніяких внутрішніх конфліктів, які можуть послабити нас усіх", - підкреслив президент.

За його словами, вся країна повинна стати одним великим "пунктом незламності" і продовжувати роботу кожен день.

"Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж повинні зробити все, щоб вистояти цієї зими, як би це не було важко. Вистояти і ми вистоїмо", - зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що цю зиму необхідно сприймати не як випробування, а як час, який наближає нашу країну до перемоги.

Відключення світла в Україні

У журналі Forbes раніше назвали три сценарії Кабміну України відносної дій у разі блекаута. Алгоритм передбачає варіанти на випадок зникнення електропостачання на період від 12 годин до 7 діб. Сценарії залежать від того, по яких об'єктах будуть бити окупанти РФ.

Київський градоначальник Віталій Кличко заявляв, що світло в Києві будуть відключати, ймовірно, до весни 2023 року. Через холоди люди можуть використовувати теплонагревательные прилади, що призводить до збільшення навантаження на електромережу.

Українців попереджали про те, що агресор Росія в будь-яку хвилину може завдати ракетних ударів по Україні. Людям дали 8 порад, до яких слід прислухатися, щоб бути готовими до подібного розвитку подій.

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