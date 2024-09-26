США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву

Також будуть запроваджені нові санкції проти країни-агресорки Росії.

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США оголосили про надання Україні допомоги суму $7,9 млрд/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБР імені Костянтина Пестушка, depositphotos.com/ua

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США і запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії", – зазначив український президент.

Зеленський подякував США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги нашій державі та забезпечити, щоб повноваження американського президента не закінчилися до кінця фінансового року у Сполучених Штатах.

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Український президент наголосив, що наша держава використовуватиме цю допомогу ефективно і прозоро і спрямує її на те, щоб забезпечити перемогу України, справедливий і тривалий мир і трансатлантичну безпеку.

Що отримає Україна у межах цієї допомоги

Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримає:

додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі,

безпілотники,

ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря-земля",

кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

"Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України", – додав президент України.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Що відомо про ЗРК Patriot/ Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні від США – останні новини

Раніше повідомлялося, що США нададуть унікальні авіабомби до літаків. Ці авіабомби здатні вражати цілі на відстані понад 70 миль – це 112,6 км, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.

Також раніше у Politico повідомили, що Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати зброю Україні. Але таким способом Вашингтон може надати Україні лише ті види озброєння, які вже були у попередніх пакетах допомоги.

У Reuters зазначали, що США готуються оголосити новий пакет допомоги Україні на суму понад 8 мільярдів доларів. Україна отримає всю допомогу, яка була передбачена до кінця каденції президента США Джо Байдена, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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