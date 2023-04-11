Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: всі подробиці

Керівництво розвідки поінформувало про можливі дії росіян у найближчій перспективі.

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Володимир Зеленський / 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, Офіс президента України

11 квітня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, на Ставці учасники заслухали доповідь про загальну оперативну обстановку на передовій та ситуацію на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.

Керівництво розвідки поінформувало про можливі дії росіян у найближчій перспективі.

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Крім того, учасники проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами. Вони також продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою створених бригад Сил оборони.

Серед іншого, учасники Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи управління та взаємодії різних угруповань сил безпеки і оборони України під час виконання бойових завдань.

У засіданні взяли участь:

Керівник ОП Андрій Єрмак,

начальник ГУР Кирило Буданов,

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

секретар РНБО Олексій Данілов,

командувачі родами військ і оперативних напрямків.

У засіданні Ставки також взяли участь члени Кабміну, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Підготовка контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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