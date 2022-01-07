"Підірве єдність європейських союзників": у Держдепі пояснили, чому не підтримують санкції проти СП-2

Спікер Держдепу Нед Прайс пов'язав запровадження санкцій проти Північного потоку-2 з реакцією США та Європи на імовірну агресію Росії проти України.
Державний департамент США стурбований запровадженням санкцій проти газопроводу Північний потік-2 на рівні закону, який проштовхує сенатор-республіканець Тед Круз.
Як заявив спікер Держдепу Нед Прайс, цей документ може підірвати єдиний фронт заходів у відповідь на імовірну агресію Росії проти України, передає Укрінформ.
"Наша стурбованість полягає в тому, що в разі ухвалення цей закон лише підірве єдність серед наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні", — сказав він.
За словами Прайса, Держдеп готовий працювати з Конгресом щодо стримування російської агресії в Україні.
"На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжнім зусиллям з протидії подальшій російській агресії або щодо захисту України", — додав представник Держдепаратменту.
Як повідомляв Главред, Сенат США повинен незабаром ухвалити законопроект про санкції щодо газопроводу Північний потік-2.
"Ми переважною більшістю переможемо в цьому голосуванні", - цитувало видання Politico неназваного старшого помічника одного з сенаторів-республіканців.
Передбачається, що сенатори проголосують за законопроект про санкції до 14 січня. Документ передбачає набуття чинності санкцій впродовж 15 днів після остаточного затвердження закону. При цьому якщо президент відмовиться запроваджувати санкції, то, згідно з положеннями документа, це може зробити Конгрес.
Для ухвалення законопроекту, який вніс республіканець Тед Круз, потрібні 60 голосів, і, отже, підтримка щонайменше десяти демократів. У палаті засідають 100 сенаторів: 50 від Республіканської партії і 50 - від Демократичної.
У грудні Круз досяг домовленостей з демократами про те, що вони проголосують за санкції проти газопроводу СП-2, замість цього республіканці не блокуватимуть в Конгресі схвалення десятків кандидатур послів, призначених президентом Джо Байденом.
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