"Підірве єдність європейських союзників": у Держдепі пояснили, чому не підтримують санкції проти СП-2

Нед Прайс / Reuters

Державний департамент США стурбований запровадженням санкцій проти газопроводу Північний потік-2 на рівні закону, який проштовхує сенатор-республіканець Тед Круз.

Як заявив спікер Держдепу Нед Прайс, цей документ може підірвати єдиний фронт заходів у відповідь на імовірну агресію Росії проти України, передає Укрінформ.

"Наша стурбованість полягає в тому, що в разі ухвалення цей закон лише підірве єдність серед наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні", — сказав він.

За словами Прайса, Держдеп готовий працювати з Конгресом щодо стримування російської агресії в Україні.

"На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжнім зусиллям з протидії подальшій російській агресії або щодо захисту України", — додав представник Держдепаратменту.

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Як повідомляв Главред, Сенат США повинен незабаром ухвалити законопроект про санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

"Ми переважною більшістю переможемо в цьому голосуванні", - цитувало видання Politico неназваного старшого помічника одного з сенаторів-республіканців.

Передбачається, що сенатори проголосують за законопроект про санкції до 14 січня. Документ передбачає набуття чинності санкцій впродовж 15 днів після остаточного затвердження закону. При цьому якщо президент відмовиться запроваджувати санкції, то, згідно з положеннями документа, це може зробити Конгрес.

Для ухвалення законопроекту, який вніс республіканець Тед Круз, потрібні 60 голосів, і, отже, підтримка щонайменше десяти демократів. У палаті засідають 100 сенаторів: 50 від Республіканської партії і 50 - від Демократичної.

У грудні Круз досяг домовленостей з демократами про те, що вони проголосують за санкції проти газопроводу СП-2, замість цього республіканці не блокуватимуть в Конгресі схвалення десятків кандидатур послів, призначених президентом Джо Байденом.

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