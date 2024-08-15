Зеленський закликав Раду ухвалити важливий пакет законів: що він передбачає

Зеленський закликав Раду зібратись найближчим часом, щоб розглянути важливі питання у невідкладному порядку.

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Зеленський закликав Раду ухвалити важливий пакет законів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Верховній Раді необхідно ухвалити оборонний законодавчий пакет. Він передбачає рішення, які допоможуть українським воїнам та всьому суспільству. Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

За словами Глави держави, такий оборонний законодавчий пакет складається з трьох ініціатив.

Він наголосив, що Україні на законодавчому рівні необхідно гарантувати абсолютно всі виплати та преференції, що передбачені для передової, воїнам, які беруть участь у Курській операції чи інших майбутніх українських діях на території Росії.

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"Це потрібно зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як треба", - підкреслив Зеленський.

Із звернення відомо, що кожен воїн, який захищає Україну, заслуговує на визнання та максимальну повагу. Це, зокрема, стосується й українських легіонерів, які мають громадянство інших держав, але поки що не України.

"Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України та мають отримати таку повагу від української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", - уточнив Зеленський.

За словами глави української держави, питання трофейної зброї, яку наші воїни отримують у боях, необхідно врегулювати за допомогою закону.

Зеленський закликав Раду зібратись найближчим часом, щоб розглянути ці питання у невідкладному порядку.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський говорив, що очікує від міністра оборони Рустема Умєрова план, як отримати "добро" від західних партнерів на використання далекобійної зброї по військових об'єктах у глибині території Росії.

Також він дякував українським воїнам за ефективну роботу та значне поповнення обмінного фонду.

Крім того, президент України вніс у Верховну Раду пропозицію, згідно якої певні категорії людей можуть бути позбавленими громадянства.

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