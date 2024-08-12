Зеленський розповів, коли чекає дозволу від партнерів бити вглиб РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від міністра оборони Умєрова план, який дозволив би бити вглиб РФ.

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Зеленський надіється, що західні партнери дозволять бити по РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Під час наступного засідання Ставки головнокомандувача Володимир Зеленський очікує від міністра оборони Рустема Умєрова план, як отримати "добро" від західних партнерів на використання далекобійної зброї по військових об'єктах у глибині території Росії. Про це президент повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Я дуже розраховую також, що міністр оборони та всі наші, українські, дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України - нам потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї", - сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що це допоможе українцям захистити себе та врятувати мільйони життів, а також наблизити справедливе завершення війни.

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Зеленський сказав, що "цілком справедливим" є знищення терористів на території країни-агресора та у місцях, звідки вони завдають ударів по Україні.

"Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. На наступній Ставці міністр оборони України та представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності", - зазначив глава держави.

Недавно сенатор США Ліндсі Грем заявив, що наступ України на Курську область був фантастичним та дуже сміливим, саме тому Сполучені Штати мають приймати більш гнучкі рішення щодо використання далекобійної зброї по військових об'єктах ворога.

Крім того, у спілкуванні із журналістами Грем заявив, що Україна має право так бити західною зброєю по Росії, щоб окупанти зрозуміли і усвідомили, що відбувається.

"Далекобійна артилерія дозволила Україні перейти в наступ і відсунути Росію назад. F-16 потрібно дозволити діяти на максимальну користь для захисту України від вторгнення. Отже, обмеження на зброю потрібно зняти, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну", - сказав Грем.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари України по Росії та окупованих територіях - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня атаки дронами зазнав аеродром "Чкаловський", який знаходиться у підмосковному Щолково.

Військовий експерт Мусієнко вважає, що Америка на тлі боїв у Курській області є близькою до того, щоб надати Україні право бити своєю зброєю вглиб території РФ.

Раніше стало відомо, що Німеччина дала право застосовувати свою техніку та зброю для України на власний розсуд, навіть на території Росії.

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