Зеленський приїхав на фронт і вручив нагороди українським морпіхам

День морської піхоти України відзначається щорічно 23 травня. З нагоди свята президент вручив нагороди.

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Зеленський особисто привітав "морських котиків" України зі святом / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прибув на фронтову ділянку. Там він привітав бійців з Днем морської піхоти і вручив їм нагороди.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!" - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Морська піхота – це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат. Дякую вам за це!" - додав глава держави.

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Також Зеленський опублікував фото нагородження українських військовослужбовців.

Зазначимо, День морської піхоти України відзначається щорічно 23 травня.

Візит Зеленського до Бахмута

Наприкінці березня 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Бахмутському напрямку Донецької області. Він поспілкувався з воїнами та нагородив українських героїв. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, загиблих у війні з агресором Росією.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Підполковник ГУР Денис Десятник заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції на невеликій частині Бахмута. Попри те, що окупанти просунулися в місті, ЗСУ найближчим часом можуть відбити Бахмут і звільнити від ворога.

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