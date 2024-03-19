УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Боєприпаси, дрони і не тільки: про що домовились на "Рамштайні-20"

Ангеліна Підвисоцька
19 березня 2024, 22:13оновлено 19 березня, 22:49
Міністр оборони України підбив підсумки "Рамштайну" і назвав пріоритетні питання.
Умеров, Рамштайн
Умєров підбив підсумки Рамштайну-20 / Колаж: Главред, фото: facebook/Rustem Umerov

У Вісбадені відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Пріоритетними темами стали боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16 та дрони. Підсумки засідання підбив міністр оборони України Рустем Умєров.

Українська делегація презентувала план на 2024 рік і озвучила критичні потреби українських військових.

"Під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі Рамштайн коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні", - написав Умєров.

відео дня

На зустрічі із секретарем Остіном та генералом Брауном обговорили посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби та далекобійних засобів ураження. Міністр зазначив, що боєприпаси - це те, чого критично потребують українські захисники.

"Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора. ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони", - заявив міністр.

Україна з партнерами будуть працювати над забезпеченням переваги у повітрі.

"Допомогти закрити наше небо мають також F16. Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше", - додав він.

Також зазначається, що перші поставки дронів в Україну відбудуться вже в березні.

"Маємо декілька нових країн, які приєднались до дронової коаліції та зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", - зазначив міністр.

Пропозиція Чехії про закупівлю 800 тис. снарядів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Однак, щоб доставити знайдені снаряди в Україну потрібне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Нідерланди, Данія та Франція. Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли надати на ці цілі 100 млн євро.

Згідно з даними Spiegel, в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців. Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. У деяких із них є великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

За оцінками, Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч пострілів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, середня щоденна витрата снарядів яких може бути втричі-п'ять разів більшою, ніж у ЗСУ.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Рамштайн зустріч Рустем Умеров
Реклама

Головне за день

Боєприпаси, дрони і не тільки: про що домовились на "Рамштайні-20"

Боєприпаси, дрони і не тільки: про що домовились на "Рамштайні-20"

22:13 Україна
"Своє віддайте": Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ

"Своє віддайте": Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ

22:13 Україна
Без розвідки та підтримки: у ЗСУ розповіли, що пішло не так із контрнаступом

Без розвідки та підтримки: у ЗСУ розповіли, що пішло не так із контрнаступом

21:22 Україна
Всі головні новини

Популярне

Ти що, зовсім : дідусь Петросян здивований народженням його доньки 16517

"Ти що, зовсім": дідусь Петросян здивований народженням його доньки

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідь 10125

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідь

Без соплів і сліз : зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву 7943

"Без соплів і сліз": зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву

Головна ідея Путіна і Росії вже не Україна 6099

Головна ідея Путіна і Росії вже не Україна

Останні новини

22:36

Маркіза-розлучниця: "коханка" принца Вільяма заговорила про скандал із Міддлтон

22:35

Україна не стримає РФ до 2027 року: журналіст передбачає появу армії ФранціїВідео

22:13

Боєприпаси, дрони і не тільки: про що домовились на "Рамштайні-20"

22:13

"Своє віддайте": Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ

22:10

У школах Росії вивчатимуть пісні Газманова і Любе

Обмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують "сіру" зонуОбмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують "сіру" зону
21:32

Ганьба на фронті: росіяни намагалися викрасти Leopard 2, але втратили свою техніку

21:22

Без розвідки та підтримки: у ЗСУ розповіли, що пішло не так із контрнаступом

20:34

Куди Путін після "переобрання" рушить далі: під загрозою одразу низка областейВідео

20:26

У ГУР натякнули на нові удари по НПЗ ворога: коли та де чекати на "бавовну"

Реклама
19:54

Влупить -6 і засипле снігом: в Україні лютуватиме серйозна негода

19:45

ЗСУ зможуть стримати лінії фронту: прем'єр сказав, коли Україна отримає боєприпаси

19:31

"Ми не можемо виключити": у Британії заговорили про відправлення військ в Україну

19:10

Росія в Сумській області влаштувала класичний терор проти населенняПогляд

18:48

Путін попре на Київ, Харків, Одесу і влаштує "м'ясне цунамі" – СотникЕксклюзив

18:38

Париж готовий перекинути 20 тисяч "багнетів": де можуть розмістити війська в Україні

18:27

"Волонтер": бойфренд Тані Пренткович так і не повернувся в Україну після Мальдів

18:17

Яку воду потрібно випити 20 березня, щоб бути здоровим увесь рік: прикмети

18:09

Які кольори приваблюють чоловіків: стиліст назвала найкращий одяг для жінок

18:02

У молодшої доньки Брюса Вілліса діагностували невиліковне захворювання

17:28

У Росії вже марять французькою армією в Україні

Реклама
17:18

Повстанці наступають углиб РФ: у РДК розповіли про просування добровольців

17:17

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідьВідео

16:43

Гороскоп на березень 2024: три знаки зодіаку зіткнуться з труднощами наприкінці місяця

16:20

3 причини, через які кішки топчуться лапами на людині

16:17

"Хабарі не допоможуть": бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир

16:12

Чим проставитися за відпустку: навіщо і чи варто це робити

16:09

Церковне свято 20 березня: що не можна робити незаміжнім дівчатам

15:52

Живіший за всіх живих: Букінгемський палац показав усміхненого Чарльза IIIФото

15:50

Назад до Меладзе: Брежнєва вирішила повернутися до колишнього - блогер

15:38

"Не сором мене": Тіна Кароль мало не довела до сліз Юлію Саніну своєю заявою

15:38

Що допомагає позбутися розтяжок: дівчина розповіла, як поліпшити шкіру вдома

15:30

Росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті: в ЗСУ назвали головну причину

15:28

Потепління увірветься в Україну: синоптик назвала дату по-справжньому весняної погоди

15:22

"Без соплів і сліз": зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву

15:16

Після потужних ударів по кораблях у Чорному морі: у РФ змінили командувача ВМФ

15:00

Ксенія Мішина розкрила подробиці роману із загадковим коханцем

14:49

Як почистити підошву на кросівках: усього три продукти зроблять її білосніжною

14:49

Матч "Боснія - Україна": анонс матчу та прогноз букмекерівФото

14:47

900 авіабомб і 130 ракет: Зеленський описав масштаби ударів РФ по Україні у березні

14:32

Букмекери оголосили нові ставки щодо Євробачення: Україна показала несподівані позиції

Реклама
14:09

Володимир Продивус: Моя родина живе в Україні, тут працюють мої бізнеси актуально

14:07

"Росія дорого заплатила": глава Пентагону дав гучну обіцянку щодо війни в Україні

13:49

"Це обов’язок України": у ГУР відповіли, чи допомагають російським добровольцям

13:43

"Ти що, зовсім": дідусь Петросян здивований народженням його доньки

13:41

Фанати Христини Соловій у ступорі через її нову антирелігійну витівкуФото

13:38

Як можна охолодити Айфон: що робити в неприємній ситуації

13:36

Ще одна українська зрадниця отримала російський паспорт

13:31

Чому завжди потрібно закривати штори у номері готелю: відповідь здивує

12:59

Стартує щасливе життя: три знаки зодіаку випробують удачу в повний місяць 25 березня

12:53

Ситуація різко змінилась: в ЗСУ розповіли про нову тактику РФ в районі Авдіївки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти