Боєприпаси, дрони і не тільки: про що домовились на "Рамштайні-20"

Міністр оборони України підбив підсумки "Рамштайну" і назвав пріоритетні питання.

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Умєров підбив підсумки Рамштайну-20 / Колаж: Главред, фото: facebook/Rustem Umerov

У Вісбадені відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Пріоритетними темами стали боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16 та дрони. Підсумки засідання підбив міністр оборони України Рустем Умєров.

Українська делегація презентувала план на 2024 рік і озвучила критичні потреби українських військових.

"Під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі Рамштайн коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні", - написав Умєров.

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На зустрічі із секретарем Остіном та генералом Брауном обговорили посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби та далекобійних засобів ураження. Міністр зазначив, що боєприпаси - це те, чого критично потребують українські захисники.

"Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора. ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони", - заявив міністр.

Україна з партнерами будуть працювати над забезпеченням переваги у повітрі.

"Допомогти закрити наше небо мають також F16. Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше", - додав він.

Також зазначається, що перші поставки дронів в Україну відбудуться вже в березні.

"Маємо декілька нових країн, які приєднались до дронової коаліції та зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", - зазначив міністр.

Пропозиція Чехії про закупівлю 800 тис. снарядів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Однак, щоб доставити знайдені снаряди в Україну потрібне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Нідерланди, Данія та Франція. Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли надати на ці цілі 100 млн євро.

Згідно з даними Spiegel, в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців. Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. У деяких із них є великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

За оцінками, Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч пострілів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, середня щоденна витрата снарядів яких може бути втричі-п'ять разів більшою, ніж у ЗСУ.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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