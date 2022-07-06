Зеленський доручив змінити отримання дозволів на пересування військовозобов'язаних

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону на переміщення військовозобов'язаних по країні без дозволів.

Про це глава держави заявив під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на цю тему, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

"На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних залишати межі місць проживання", - розповіло джерело.

Зазначається, що президент звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

"Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни", - додало джерело.

Скандал з довідками для військовозобов'язаних

В Україні розгорівся справжній скандал після того, як у вівторок стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану.

Як говорилося в повідомленні Генштабу, для виїзду за межі своєї області вони повинні будуть отримати дозвіл в територіальних центрах комплектування. Такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому його знову можна буде отримати в ТЦК.

Пізніше з'явилося уточнення, згідно з яким, якщо людина виїжджає за межі області, він повинен прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати такий дозвіл.

При цьому такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому такий дозвіл знову можна буде отримати в ТЦК.

На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив вищому військовому керівництву країни доповісти йому про порядок видачі т.зв. "дозволів", для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Пізніше група народних депутатів запропонувала законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України.

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