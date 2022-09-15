Зеленський потрапив у ДТП: з'явилися нові подробиці аварії з президентом

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Правоохоронці почали розслідування за фактом ДТП з автомобілем президента Володимира Зеленського в центрі Києва.

"Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в центрі Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з машиною президента України і машинами супроводу", - йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

У ДБР не повідомили подробиць аварії, але зазначили, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. Результати розслідування пообіцяли оголосити пізніше.

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ДТП із Зеленським

Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 вересня потрапив у ДТП, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

"У Києві сталося зіткнення легковика з машиною президента України і машинами супроводу. Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних травм не виявлено", - повідомив він.

Никифоров також підкреслив, що всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

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