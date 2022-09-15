ДТП із Зеленським: опубліковані кадри з місця події

Біля пошкодженого авто на асфальті лежав потерпілий. При цьому йому надавали медичну допомогу.
У мережі з'явилися кадри дорожньо-транспортної пригоди за участю президента Володимира Зеленського, яка сталося в ніч на четвер, 15 вересня, в Києві.
На відео зафіксовано пошкоджений автомобіль, який ймовірно був учасником ДТП.
Біля нього на асфальті лежав потерпілий. При цьому йому надавали медичну допомогу.
ДТП із Зеленським
Нагадаємо, про те, що Володимир Зеленський потрапив у ДТП повідомив його прес-секретар Сергій Нікіфоров.
"У Києві сталося зіткнення легковика з машиною президента України і машинами супроводу. Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних травм не виявлено", - повідомив він.
Нікіфоров також підкреслив, що всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.
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