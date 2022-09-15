ДТП із Зеленським: опубліковані кадри з місця події

У Києві сталася ДТП за участю Володимира Зеленського / скріншот

У мережі з'явилися кадри дорожньо-транспортної пригоди за участю президента Володимира Зеленського, яка сталося в ніч на четвер, 15 вересня, в Києві.

На відео зафіксовано пошкоджений автомобіль, який ймовірно був учасником ДТП.

Біля нього на асфальті лежав потерпілий. При цьому йому надавали медичну допомогу.

Видео дня

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ДТП із Зеленським

Нагадаємо, про те, що Володимир Зеленський потрапив у ДТП повідомив його прес-секретар Сергій Нікіфоров.

"У Києві сталося зіткнення легковика з машиною президента України і машинами супроводу. Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних травм не виявлено", - повідомив він.

Нікіфоров також підкреслив, що всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

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