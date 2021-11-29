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Зеленський раптово звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

29 листопада 2021, 22:07

Відповідний указ з'явився 29 листопада.

Зеленський
Зеленський звільнив Руснака / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ генерала Олександра Руснака.

Про це йдеться на сайті президента. Опубліковано відповідний указ.

Тим часом, про причини звільнення не повідомляється.

Зазначимо, Олександр Руснак отримав цю посаду 11 вересня 2011 року. На той час він був підполковником.

До призначення Руснак очолював управління Департаменту контррозвідки з протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб.

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Олександр Руснак народився в 1977 році і має дві вищі освіти. Також він є кандидатом юридичних наук і займався виключно контррозвідкою.

Після початку війни на Донбасі він виконував бойові завдання у складі оперативної групи департаменту контррозвідки СБУ.

Варто відзначити, що в 2019 році про призначення Руснака добре відгукувався журналіст і головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов, проти якого зараз порушено кримінальну справу.

"Призначення Руснака - професійне рішення, яке може істотно підвищити ефективність дій контррозвідки", – писав тоді Бутусов.

Нагадаємо, Бутусов відреагував на шокуючу заяву позаштатного радника глави офісу президента Олексія Арестовича, який сказав, що представника ЗМІ можуть вбити.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Бутусов побачив для себе загрозу і небезпеку після поста Арестовича.

"І все це, підкреслюю, каже посадова особа, радник офісу президента України. Ця посадова особа після великої кількості образ на мою адресу говорить в ствердній формі, що мене вб'ють протягом тижня. Час пішов", - сказав він.

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СБУ Володимир Зеленський Руснак новини України
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